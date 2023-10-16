Эрдоган и Раиси обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

"В ходе переговоров обсуждался конфликт между Израилем и Палестиной, растущая напряженность в регионе и шаги, которые необходимо в связи с этим сделать. Президент Эрдоган высказался за скорейшее прекращение конфликта, отметив, что это имеет важное значение для мира в регионе и во всем мире", - говорится в сообщении.