Шольц высказался за скорейшее присоединение Западных Балкан к Евросоюзу

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости скорейшего присоединения стран Западных Балкан к Европейскому союзу (ЕС). Об этом он сообщил по прибытии на IX саммит Берлинского процесса, в котором принимают участие лидеры Евросоюза и стран региона в Албании, пишет DPA.

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"Мне совершенно ясно, что спустя 20 лет после того, как было одобрено вступление этих стран, нужно быстро добиться того, чтобы это случилось", — заявил канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что во время саммита Шольц встретится с лидерами стран Западных Балкан — Албании, Сербии, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины — и Косово. Кроме Шольца, на встрече будут присутствовать первые лица ЕС — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Уточняется, что встреча пройдет в рамках Берлинского процесса.