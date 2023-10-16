Президенту Украины Владимиру Зеленскому порекомендовали не ехать в Израиль, так как сейчас не время для его визита в страну. Об этом пишет портал Ynet.

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По данным портала, Зеленский хотел посетить еврейское государство вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 16 октября снова приехал в Израиль. Однако, по словам источника Ynet в истеблишменте Израиля, украинскому лидеру дали понять, что сейчас не самое подходящее время для его визита.

При этом эта рекомендация вовсе не означает, что Зеленского не ждут в Израиле в будущем. Скорее всего, Зеленский посетит страну в одной из своих следующих поездок в Европу. Издание предполагает, что он не станет посещать только Израиль, но совместит поездку в страну с турне по Европе, уточняет Ynet.