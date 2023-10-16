В Испании призвали выходить на протесты из-за действий Израиля в секторе Газа

Лидер испанской партии Unidas Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан страны выйти на улицы из-за действий Израиля в Газе. По ее словам, еврейское государство оставило сотни тысяч людей без воды и электричества, требуя эвакуации без каких-либо гарантий безопасности, пишет Euractiv.

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Она обвинила Израиль в бомбардировках гражданского населения, что "является серьезным нарушением международного права и может рассматриваться как военное преступление".

Беларра также призвала председательствующую в Евросоюзе (ЕС) Испанию дистанцироваться от линии США по поводу поддержки Израиля и искать приемлемое решение со странами Глобального Юга.

До этого бывший первый заместитель Генерального секретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль ставит под угрозу свое будущее.