Шольц назвал замену российского газа причиной для гордости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна смогла найти источники для замены поставок российского газа, и назвал это причиной для гордости. Его слова, произнесенные на экономической конференции в Берлине, приводит ТАСС.

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Также он отметил, что в связи с конфликтом на Украине от государства потребовалось изменить ситуацию с энергетикой и увеличить траты на оборону. По словам Шольца, Германии удалось заменить 50 процентов импорта газа в страну, приходившихся на российскую продукцию. Он утверждает, что Россия сама прекратила поставки, а против ее газа «до сих пор нет никаких санкций».

ФРГ не получает газ по «Северным потокам». Эти газопроводы были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Президент России Владимир Путин ранее назвал произошедшее терактом.