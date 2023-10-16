В Ашдоде на юге Израиля объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в израильском городе Ашдод, который находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.
Боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении очередных ударов по городу.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, обстрел ведется "в ответ на нападения [Израиля] на мирных палестинцев".
Сирены воздушной тревоги вслед за Ашдодом прозвучали в центральных районах пустыни Негев на юге Израиля.