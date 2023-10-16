В Германии сорвали и сожгли флаг Израиля перед административным зданием

Неизвестные сорвали и сожгли израильский флаг перед административным зданием в городе Ахен на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Aachener Zeitung.

По ее информации, работающие в здании сотрудники обнаружили сожженный флаг около 07:00 утра по местному времени, о чем сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники местной полиции подтвердили газете, что служба государственной безопасности ФРГ инициировала расследование в связи с инцидентом. По данным полиции, это пока единственный подобный инцидент в регионе.

Ранее агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщило об инциденте с палестинскими флагами в центре города Саарбрюккен на западе ФРГ. Там неизвестные в воскресенье вечером нарисовали палестинский флаг на мемориальном камне, посвященном жертвам нацизма. Как сообщили в местной полиции, в этой связи проводится расследование. Кроме того, на одной из остановок города были нарисованы два палестинских флага, инцидент также расследуется.