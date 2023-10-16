Глава ОБСЕ приехал в Киев
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи приехал с визитом в Киев. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Он отметил, что начал председательство в организации в 2023 году с поездки на Украине и теперь символически завершает год повторным визитом.
По его словам, организация реализует на Украине 21 проект. Османи упомянул помощь в разминировании территории.
«ОБСЕ закладывает фундамент и будет учитывать экологические последствия этого процесса», — сказал он.
В начале октября в Киев приезжал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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