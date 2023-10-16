Граждане США первыми покинут сектор Газа через КПП "Рафах"

По ее данным, согласно предварительному плану эвакуации, первыми на территорию Египта должны быть эвакуированы граждане США, затем лица, имеющее двойное гражданство США и другого государства, и граждане прочих западных стран. После них через КПП могут пройти сотрудники ООН и других гуманитарных организаций и, наконец, сотрудники международных компаний. По оценкам американских властей, на территории сектора Газа находится от 500 до 600 граждан США.

Ранее телеканал Al Arabiya выступил с утверждением, что в южных районах сектора Газа с 09:00 по местному времени (совпадает с мск) вступает в силу режим временного прекращения огня для того, чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуировать гражданских лиц. Египетские источники в силах безопасности подтвердили агентству Reuters, что КПП "Рафах" на границе Египта с Газой будет открыт на время пятичасовой гуманитарной паузы. По поступающей информации, более сотни грузовиков ожидают выезда из Эль-Ариша, чтобы доставить гуманитарную помощь через погранпереход в палестинской анклав. В то же время и канцелярия премьера Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня в секторе Газа и открытии КПП.