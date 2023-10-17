USGS: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на юге Ирана

На юге Ирана в провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом на сайте сообщила Геологическая служба США (USGS).

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Землетрясение зафиксировали ранним утром в 5:10 по местному времени (8:10 по московскому). Очаг был на глубине 10 километров, а сам эпицентр подземных толчков был в 62,8 километра к северу от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган, население которого составляет 352 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг был на глубине 187,4 километра, а эпицентр располагался в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска. Данные о разрушениях не поступали, угрозу цунами не объявили.