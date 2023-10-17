Глава военной разведки Израиля Аарон Халива взял на себя ответственность за допущение атаки ХАМАС. Как пишет Times of Israel, он признал, что разведка не справилась.

"Управление военной разведки под моим командованием не справилось с тем, чтобы предупредить о террористической атаке, осуществленной ХАМАС. Мы провалились в нашей главной задаче, и, как глава управления военной разведки, я несу полную ответственность за произошедшее", – приводятся в статье слова Халива.

Он сделал акцент на том, что на данный момент приоритетной является задача по отражению атак. Глава разведки пообещал, что позже будет проведено необходимое расследование.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.