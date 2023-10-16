Крупная подстанция повреждена в подконтрольном Киеву Херсоне
На территории подконтрольного Киеву города Херсон оказалась обесточена крупная подстанция. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.
«Вчера была обесточена подстанция 150 кВ в Херсоне», — написало министерство.
В Telegram-канале министерства сказано, что части Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей также были обесточены.
Ранее глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук заявил, что в городе Никополь повреждён объект инфраструктуры.