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Подавление России и мир на Ближнем востоке: Байден о целях своего второго срока

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Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS News, что уверен в своих планах баллотироваться на второй строк в 2024 году. Байден напомнил, что шел на свои первые президентские выборы, заявляя, что «мир переживает переломный момент». По словам политика, мир все еще меняется и за время своего второго срока он мог бы добиться нормализации на Ближнем Востоке.

Также Байден заявил, что в случае своей победы на выборах он постарается «фактически объединить всю Европу» и «подавить» российские власти, чтобы они «больше не могли создавать те проблемы, которые создавали».

«У нас есть огромные возможности сделать мир лучше», - подчеркнул президент США.

Макрон поручил проверить досье радикалов после атаки на школу

В понедельник, 16 октября, президент Франции Эммануэль Макрон попросил французских префектов просмотреть досье радикалов и выявить тех, кого необходимо депортировать, сообщает BFMTV. Макрон потребовал «безжалостного отношения ко всем, кто несет ненависть и террористическую идеологию».

С таким требованием президент Франции выступил через три дня после убийства школьного учителя. СМИ назвали нападавшего 20-летним выходцем из Ингушетии, семья которого ранее пыталась получить политическое убежище во Франции. BFMTV отмечает, что молодой человек ранее учился в этой школе, а французские власти внесли его в «лист С» - список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Цель проверки, инициированной Макроном, - выявить всех радикалов-иностранцев и депортировать их «как можно скорее». Макрон попросил главу МВД страны Жеральда Дарманена «обратить особое внимание на выходцев с Кавказа из листа С в возрастной группе 16-25 лет». Дарманен уже заявил, что возобновит прерванные переговоры с Россией о высылке этих лиц.

«Польша проигрывает из-за Украины»

Польский профессор Витольд Модзелевский заявил в своей статье для Myśl Polska, что ведущие западные страны используют Польшу, навязывая ей «самую абсурдную» и «максимально китчевую» пропаганду, вроде утверждений, что Россия - это «империя Зла». По его словам, Польша, изредка пытающаяся отстаивать свои права, проигрывает уже не только экономически, но и политически.

В качестве примера Модзелевский привел зерновой конфликт Польши и Украины. «Незаконное», по мнению западных стран, введение эмбарго на украинское зерно будет «образцово наказано», так как Польша «нарушила международное право». Профессор отметил, что все действия властей Польши, «намеренно или случайно соответствующие интересам граждан», удивительным образом противоречат международному праву и особенно праву Евросоюза.

Полиция разогнала крупную акцию в поддержку Палестины в Берлине

В воскресенье, 15 октября, около тысячи человек вышли на пропалестинский митинг на Потсдамской площади в Берлине, «на котором в течение почти трех часов без помех выкрикивались антиизраильские лозунги», сообщает Tagesspiegel. Источники издания рассказали, что в полиции были удивлены большим количеством демонстрантов, одновременно хлынувших на Потсдамскую площадь со всех сторон.

Опытный офицер рассказал, что никогда не видел ничего подобного «с точки зрения динамичности и скорости». Изначально акция была согласована с намного меньшим количеством участников, в итоге на ней задержали 153 человек. По фактам административных правонарушений возбуждено 68 дел. Полицейские прибыли с водометом, но не стали его использовать, поскольку многие участники акции привели с собой детей. В итоге демонстрантов удалось разогнать силами 500 полицейских. Tagesspiegel сообщает об одном пострадавшем сотруднике полиции.

Немецкий генерал: Запад сорвал наступление Украины

Немецкий генерал Клаус Виттманн заявил в эфире Welt, что ответственность за провал наступления ВСУ лежит на западных союзниках Украины, которые не передали оружие вовремя и в достаточном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.