FT заявила о «потоке лжи» по палестино-израильскому конфликту в соцсетях

Социальные сети столкнулись с потоком фейков и ложной информации по палестино-израильскому конфликту, которая быстро распространилась и в СМИ. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета Financial Times.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа.

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В ходе конфликта были убиты и пострадали как военные, так и тысячи гражданских лиц. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа, и без того критическая, «быстро становится невыносимой». Из-за блокады Израиля в секторе нет электричества, воды и топлива. А дома, школы, убежища, медицинские центры подвергаются интенсивным бомбардировкам.

Эксперты отмечают, что социальные сети и СМИ захлестнули потоки лжи о конфликте. В частности, доказуемо ложными были сообщения о том, что Катар угрожал прекратить экспорт газа. Однако некоторая информация, которая потом была признана фейком, изначально находилась в «в серой зоне».

Например, обвинения в адрес движения ХАМАС в обезглавливании младенцев, которые попали и на первые полосы газет, и в речь президента США Джо Байдена. Позднее представитель Белого дома признал, что у главы государства не было независимого подтверждения таких данных.

Эксперты группы бизнес-аналитики CREOpoint, отслеживающей фейковые новости, обратили внимание на то, что произошел «стократный взрыв» числа ложных заявлений о конфликте между Израилем и ХАМАС.

«Онлайн-ложь стремительно растет, вызывая резкую реакцию в разных часовых поясах, что имеет огромные глобальные и социальные последствия», - констатировал руководитель CREOpoint Жан-Клод Гольденштейн.

Политики пытаются бороться с потоком фейков. В частности, Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X (бывший Twitter), были также направлены предупреждения платформе TikTok и запрещенной в России признанной экстремистской организацией корпорации Meta.

А генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс направила письма руководителям Google, X, TikTok, Reddit и видеоплатформы Rumble с требованием объяснить, какие шаги предприняты ими для того, чтобы «остановить распространение ненавистнического контента» о палестино-израильском конфликте.