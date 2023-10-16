AFP: Блинкен вернулся в Израиль, где встретится с Нетаньяху

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP). В Израиле Блинкен должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме", - говорится в публикации. До этого государственной секретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Каире заявлял, что американские власти приступили к отправке в Израиль большей части оборонной помощи. Также Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты, Израиль, Египет и Организация Объединенных Наций (ООН) создают механизм для помощи сектору Газа. 14 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.