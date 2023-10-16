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В Израиле уточнили данные о количестве взятых в заложники движением ХАМАС

Израильский телеканал i24 подсчитали, что в плену у ХАМАС находятся около 200 человек.

"Военные уведомили семьи 199 заложников, что (их)... удерживают в секторе Газа", - указано в сообщении.

Последние данные, которые приводила газета Haaretz, уведомляли о 155 заложниках, которые находятся в плену палестинского движения ХАМАС.

Ранее в ХАМАС назвали условие освобождения пленных мирных жителей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.£

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