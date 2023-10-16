СМИ: Саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

WP: Саудовский принц бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию был вынужден всю ночь ждать встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает Washington Post.
На фоне обострения палестинско-израильского конфликта Блинкен, совершающий турне по Ближнему Востоку, в субботу прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с бен Сальманом.
По данным газеты, встреча должна была состояться в субботу вечером. Однако принц явился на нее только на следующее утро. Таким образом, саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи. При этом газета не сообщает источник информации о сдвинутом графике.
Позже Блинкен назвал переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии "очень продуктивными". Беседа длилась около часа.
Также на прошлой неделе госсекретарь США побывал с визитом в Израиле и в понедельник прибыл туда снова.