В США призвали Израиль сдержаться от дальнейший эскалации конфликта
Соединенные Штаты потребовали от Израиля не нападать на Ливан первым, пообещав помочь в случае атаки со стороны "Хезболла". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yedioth Ahronoth.
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время последнего визита в еврейское государство встречался с рядом израильских чиновников. Известно, что глава американского ведомства предложил заключить соглашение, в рамках которого Израиль не должен первым напасть на Ливан.
При этом Остин пообещал, что Вашингтон поможет, если "Хезболла" начнет атаковать территорию Израиля.
С севера США будут готовы предоставить своему ближневосточному союзнику осуществить переброску авиации в регион.
Предположительно, Израиль согласился на предложение США.
Однако официального заявления о подобной сделке со стороны Вашингтона и Иерусалима еще не прозвучало. До этого в ABC News уточняли, что в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие.