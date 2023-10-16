В Египте заявили, что Израиль не позволяет доставить гумпомощь в Газу

Власти Израиля не позволяют доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом рассказали египетский источник RT.

Отмечается, что переговоры по освобождению заложников и возвращению тел убитых не проводятся.

Источник уточнил, что КПП «Рафах» не открыт, так как большое число жителей Газы пытались перейти границу с Египтом.