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В Египте заявили, что Израиль не позволяет доставить гумпомощь в Газу

Власти Израиля не позволяют доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом рассказали египетский источник RT.

Отмечается, что переговоры по освобождению заложников и возвращению тел убитых не проводятся.

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Источник уточнил, что КПП «Рафах» не открыт, так как большое число жителей Газы пытались перейти границу с Египтом.

Ранее стало известно, что на египетской стороне контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа началась подготовка залов для приёма прибывающих.