На Украине выросло количество верящих в усталость Запада

На Украине с 15 до 30 процентов выросло количество людей, которые верят в усталость Запада. Об этом сообщил Киевский городской институт социологии (КМИС).

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По его информации, в сентябре 2022 года только 15 процентов украинцев считали, что поддержка Запада ослабевает и он будет толкать Киев на уступки России. Но в октябре 2023 года количество таких респондентов выросло до 30 процентов.

Тем не менее, 63 процента украинцев считают, что Запад продолжит поддержку Украины. Хотя количество граждан с таким мнением уменьшилось с 73 процентов в сентябре 2022 года.