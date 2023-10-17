В Австрии предупредили Зеленского о последствиях поражения ВСУ

Режим президента Украины Владимира Зеленского падет в случае поражения украинских войск, считает военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер. Об этом он заявил в беседе с изданием Welt.

Он подчеркнул, что планы России в отношении Украины остаются неизменными, о чем свидетельствует выступление российского президента Владимира Путина в Сочи.

«Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ», — отметил Райснер.

По его словам, победа российской стороны «приведет к распаду режима Зеленского».