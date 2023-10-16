Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год. При подготовке ко второму чтению правительство должно учесть ряд «существенных изменений». В частности, речь идёт о требовании комитета по вопросам бюджета дополнительно сократить расходы на строительство, ремонт и закупку имущества в разных органах власти, а также на Бюро экономической безопасности. Часть сэкономленных средств в комитете рассчитывают направить на «усиление борьбы с коррупцией» в таможенной службе и протезирование для военных. По мнению экспертов, на фоне того, что значительная часть бюджета Украины обеспечивается зарубежным финансированием, подобные попытки сэкономить вряд ли смогут изменить ситуацию. При этом, как считают аналитики, такая политика прежде всего отразится на рядовых украинцах, расходы на нужды которых будут урезаны в первую очередь.

Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год. При подготовке ко второму чтению правительство должно учесть ряд «существенных изменений», сообщила глава комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа.

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В частности, речь идёт о требовании подконтрольного ей комитета «дополнительно сократить» расходы на строительство, ремонт и закупку имущества в разных органах власти почти на 1,3 млрд гривен (около $35,7 млн). Отмечается также, что необходимо направить дополнительные 574 млн гривен (порядка $15,8 млн) «на протезирование для военных». Кроме того, нужно сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн гривен (более $11,2 млн), говорится в сообщении главы комитета.

«Направить эти средства на закупку сканеров для таможни в ж/д пунктах пропуска для усиления борьбы с коррупцией и избегания неуплаты таможенных сборов и платежей», — отметила Пидласа в соцсетях.

Окончательно бюджет Украины на 2024 год в Раде должны принять до 20 ноября, отметил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram.

Ранее, 15 сентября, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики приняло проект бюджета на следующий год с рекордными военными расходами в объёме 1 трлн 685 млрд гривен ($45,6 млрд по курсу на 15 сентября 2023 года). Это на $3 млрд больше, чем в 2023-м, и превышает траты на социальную сферу, медицину и образование. По словам Шмыгаля, основной приоритет Киева — финансирование всех потребностей сил обороны. Он также отметил, что украинское правительство сократило «капитальные расходы», кроме тех, которые должны обеспечить «фундамент послевоенного развития экономики».

Позднее Шмыгаль заявил, что для покрытия дефицита бюджета в 2024 году Украине потребуется порядка $42 млрд финансирования со стороны западных союзников. Эти средства Киев планирует, в частности, получить от Соединённых Штатов, а также по программам ЕС Ukraine Facility и Международного валютного фонда (МВФ). В начале октября премьер Украины призвал МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины и обсудил с делегацией фонда меры, которые необходимы для реализации кредитной программы на $15,6 млрд. 12 октября Шмыгаль проинформировал, что дефицит украинского бюджета в следующем году будет составлять около 21% ВВП.

«Без внешней подпитки существовать не может»

Напомним, в начале сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что в настоящий момент бюджет страны покрывает только «сектор безопасности и обороны», а все остальные статьи финансируются за счёт зарубежных вливаний. Однако даже всех существующих средств в стране от налогов и сборов не хватает, чтобы обеспечивать военные нужды киевского режима, а потому власти республики прибегают к внутренним займам и военным облигациям.

Как заявил в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, у киевского режима нет шансов выжить без финансовой помощи США. По его словам, то, что произошло в конгрессе, «уже не просто звонок, это уже звон». Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами конгресса закон, который предусматривает продолжение финансирования американского правительства без помощи Киеву.

О неспособности экономики Украины существовать без внешней подпитки заявил 5 октября и президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«По большому счёту украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может... Сегодня, смотрите, там всё сбалансировано в целом, внешне. Бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выровнены. Но за счёт чего? За счёт ежемесячных многомиллиардных вливаний... стоит только это прекратить — через неделю всё ляжет. То же самое касается системы обороны», — подчеркнул он.

При этом желающих выделять Киеву деньги всё меньше, что признают западные СМИ и даже министр финансов Украины.

Так, помимо США, которые пока так и не одобрили финансирование киевского режима на 2024 год, в Европарламенте (ЕП) заявили об истощении бюджета ЕС из-за конфликта на Украине. Такая информация появилась на официальной странице ЕП в соцсети X. При этом отмечается, что Европейскому союзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы.

В свою очередь, счётная палата ЕС не смогла найти денег на поддержку Украины, сообщает газета Le Figaro. Как говорится в материале издания, структура стремится обратить внимание Еврокомиссии на большой рост долговых обязательств объединения. В Брюсселе должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств—членов, «смогут выдержать различные кредиты», отмечают журналисты.

«За счёт спонсоров»

По мнению экспертов, на фоне того, что значительная часть бюджета Украины обеспечивается зарубежным финансированием, попытки депутатов Рады сэкономить на некоторых статьях расходов выглядят «смешными и бесполезными».

«Украинские депутаты стремятся сэкономить на целом ряде статей расходов, в частности, даже на госзакупках и Бюро экономической безопасности. И это неспроста — дело в том, что Киеву действительно катастрофически не хватает денег и он вынужден ущемлять собственные госструктуры для финансирования приоритетных военных задач. Другое дело, что никакие потуги погоды не сделают», — заявил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

При этом, по его словам, дефицит для украинского госбюджета — привычное явление.

«Но сейчас это особенно чувствительно, поскольку военные расходы огромны, да и коррупцию на Украине ещё никто не отменял. Ко всему прочему, киевский режим уже привык жить за счёт своих спонсоров», — говорит Оленченко.

Он также обратил внимание на то, что сумма на военные расходы в бюджете на 2024 год и запрашиваемый у Запада объём средств практически совпадают.

«Это лишний раз говорит о том, что Украина строит свой бюджет, исходя из того, что ей может дать Запад. Пока киевский режим питает иллюзии насчёт того, что внешнее финансирование будет поступать в прежних объёмах, но уже сейчас очевидно, что это не так. И Киеву следовало бы более объективно оценивать ситуацию, а не исходить из того, что было два года назад, когда ему почти беспрепятственно давали любые суммы по требованию. Бюджет на 2024 год в том виде, в котором он существует сегодня, вряд ли выполним», — считает Оленченко.

Как полагает, в свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак, возможное сокращение западного финансирования прежде всего отразится на украинском населении.

«Ввиду того, что бюджет обслуживает лишь военные нужды, а зарплаты и пенсии Киев обеспечивает из зарубежных вливаний, люди пострадают в первую очередь. Но никого ни в Киеве, ни на Западе это не интересует. Думать о гражданах никто не собирается. Задача киевского режима и его покровителей — сделать так, чтобы те, кто ещё остаётся на подконтрольных Киеву территориях, приходили на призывные участки и шли на фронт», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что если текущий проект бюджета будет окончательно утверждён, то в нём будут рекордные расходная часть и, соответственно, дефицит.

«Покрывать это из каких-то внутренних резервов Киев не сможет. Но пока, несмотря на тенденцию к снижению помощи, у Запада есть потребность в украинском проекте, в такой Украине, которая существует ныне, — с нацистским режимом и полностью колониальным руководством — её будут поддерживать на плаву. Но расходы на нужды населения в любом случае будут урезаться. При этом если бы западные страны вдруг решили прекратить всякую помощь киевскому режиму, он бы протянул действительно не больше недели», — заключил Дудчак.