СМИ: Шольц посетит Израиль 17 октября
Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Израиль во вторник, 17 октября, и станет первым мировым лидером, посетившим страну с начала войны с ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Yedioth Ahronoth.
По данным Yedioth Ahronoth, Шольц пробудет в Израиле несколько часов, а затем отправится в Египет.
Ранее Израиль посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить страну на этой неделе. В СМИ появилась информация, что Байден планирует принять приглашение.
Сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность визита Байдена на Ближний Восток на этой неделе, включая поездку в Египет и несколько других стран, а также в Израиль.