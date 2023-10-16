СМИ: Шольц посетит Израиль 17 октября

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Израиль во вторник, 17 октября, и станет первым мировым лидером, посетившим страну с начала войны с ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

По данным Yedioth Ahronoth, Шольц пробудет в Израиле несколько часов, а затем отправится в Египет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить страну на этой неделе. В СМИ появилась информация, что Байден планирует принять приглашение.