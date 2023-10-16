Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.