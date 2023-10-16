Открыт КПП Рафах между сектором Газа и Египтом

Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа с Египтом возобновил свою работу сегодня утром. Об этом пишет газета Al Arabiya.

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По данным издания, более ста грузовиков готовы доставить «столь необходимую помощь миллионам жителей Газы». Гуманитарные поставки осуществляются именно через пограничный переход Рафах.

При этом Израиль выступил с заявлением, отрицающим существование перемирия на юге сектора Газа, спустя полчаса после того, как источники в службах безопасности в соседнем Египте заявили, что такое соглашение было достигнуто, подчеркивается в статье.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter), пишет ТАСС.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Израильские вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию в секторе Газа.

В ходе конфликта были убиты и пострадали как военные, так и тысячи гражданских лиц. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа, и без того критическая, «быстро становится невыносимой». Из-за блокады Израиля там нет электричества, воды и топлива. Запасы продовольствия и лекарства в больницах заканчиваются. Дома, школы, убежища, медицинские центры подвергаются интенсивным бомбардировкам со стороны ЦАХАЛ.