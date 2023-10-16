Открыт КПП Рафах между сектором Газа и Египтом
Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа с Египтом возобновил свою работу сегодня утром. Об этом пишет газета Al Arabiya.
По данным издания, более ста грузовиков готовы доставить «столь необходимую помощь миллионам жителей Газы». Гуманитарные поставки осуществляются именно через пограничный переход Рафах.
При этом Израиль выступил с заявлением, отрицающим существование перемирия на юге сектора Газа, спустя полчаса после того, как источники в службах безопасности в соседнем Египте заявили, что такое соглашение было достигнуто, подчеркивается в статье.
Соответствующее заявление было опубликовано на странице канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter), пишет ТАСС.
«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», - говорится в сообщении.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Израильские вооруженные силы ЦАХАЛ начали военную операцию в секторе Газа.
В ходе конфликта были убиты и пострадали как военные, так и тысячи гражданских лиц. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа, и без того критическая, «быстро становится невыносимой». Из-за блокады Израиля там нет электричества, воды и топлива. Запасы продовольствия и лекарства в больницах заканчиваются. Дома, школы, убежища, медицинские центры подвергаются интенсивным бомбардировкам со стороны ЦАХАЛ.
«Прошедшая неделя стала испытанием для человечества, и человечество терпит неудачу»,– констатировал представитель ООН.