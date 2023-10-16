Макрон после нападения на школу в Аррасе попросил проверить досье радикалов

Французский президент Эммануэль Макрон после инцидента с нападением на школу в Аррасе попросил префектов департаментов изучить досье радикалов, которых можно было бы выслать из страны. Об этом сообщил канал BFMTV.

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"Президент Франции просит определить уровень террористической угрозы во Франции. Во всех департаментах страны по запросу Эммануэля Макрона префектам придется проверить всех внесенных в базы", - уточнил источник издания.

Известно, что цель рейдов и проверок биографий в том, чтобы установить всех иностранных радикально настроенных граждан и, при необходимости, выслать их из Франции.

Региональным властям надо собрать сведения о людях, а также их степени радикализации. Планируется, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на основании запроса Елисейского дворца направит всем префектам Франции циркуляр с просьбой провести в течение двух суток встречу с командами по оценке радикализации, полицией и другими профильными службами.