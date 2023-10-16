Глава МИД Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Белоруссию

Белоруссия и Венесуэла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений в феврале 1997 года. Страны успешно реализовывали проекты по разработке нефтяных месторождений на территории южноамериканской страны, в строительной сфере. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что между государствами есть мощная база сотрудничества, но Венесуэла, и Белоруссия слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад. Стороны наметили новые направления взаимодействия в энергетической, добывающей, технологической сферах, в сельском хозяйстве.