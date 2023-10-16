Израиль эвакуирует 28 поселений на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Минобороны страны заявили, что эвакуируют жителей 28 поселений, которые расположены в радиусе двух километров от границы с Ливаном. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные объяснили необходимость эвакуации неоднократными ракетными обстрелами со стороны «Хезболлы» и союзных группировок.

В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям (NEMA) сообщили, что жителей приграничных районов перевезут в финансируемые государством гостевые дома. Руководство поселений уже предупредили о готовящейся эвакуации.

Накануне, 15 октября, израильские власти сообщили, что восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела со стороны ливанского движения «Хезболла» на севере Израиля. В ЦАХАЛ зафиксировали пуск девяти ракет со стороны Ливана, пять из них были перехвачены силами ПВО.