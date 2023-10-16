В Соединенных Штатах начались поиски возможностей выйти из конфликта на Украине на фоне провалов Вооруженных сил Украины, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом сообщается на странице эксперта в социальной сети X.

"Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая", - пояснил Макгрегор.

Также он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский и его политические спонсоры в Североатлантическом альянсе обещали серьезные успехи во время боевых действий на Украине, однако планы так и не воплотились в жизнь.

По причине высоких потерь среди украинских военнослужащих и катастрофического провала контрнаступления политики в США стали открыто выступать против украинского лидера, отметил полковник

"Для Вашингтона все пошло не так", - заключил Макгрегор.