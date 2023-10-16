The Guardian: влияние Трампа лишает Украину американских денег

Республиканец Кевин Маккарти лишился должности спикера Палаты представителей из-за обвинений в заключении «секретной сделки» для помощи Украине; жалобы на него подчеркнули, что финансирование Украины стало одним из самых острых вопросов в Конгрессе. По версии политического репортера The Guardian в Вашингтоне Джоан Греве, поддержку Украины разрушает влияние экс-президента Дональда Трампа.

© Zuma\TACC

«Поскольку философия Дональда Трампа «Америка прежде всего» завоевала популярность среди республиканцев, антиукраинские настроения распространились по партийной базе и теперь дошли до залов Конгресса», - заявила Греве.

Видео дня

По ее словам, хотя двухпартийная поддержка Украины в Сенате остается сильной, большинство республиканцев в Палате представителей, похоже, относятся к идее увеличения финансирования Украины «скептически, если не откровенно враждебно».

При этом сторонники Украины предупреждают, что если американские законодатели не смогут обеспечить дополнительное финансирование Киева, последствия могут быть «убийственными».

Растущий протест в отношении финансирования Украины среди республиканцев отражает подход Трампа к внешней политике. Эта философия расстраивает республиканские элиты, которые придерживаются традиционного партийного видения дипломатии, «помня дни, когда Рональд Рейган использовал военную и экономическую мощь страны для борьбы с коммунизмом за рубежом», отмечаете Греве.

Ганнер Рэймер, представитель группы «Республиканцы за Украину», заявил, что из-за влияния идей Трампа среди избирателей-республиканцев также выросли антиукраинские настроения.

Сентябрьский опрос CBS News/YouGov показал, что только 39 процентов республиканцев теперь считают, что США должны отправить оружие на Украину. Показатель поддержки упал на десять пунктов с февраля.

Ранее в США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект о бюджете положения, которое предусматривало выделение миллиардов долларов помощи Киеву.