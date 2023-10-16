Байден назвал причину помощи США Украине

Президент США Джо Байден назвал причиной того, что США поддерживают Украину, попытку избежать втягивания в войну в Европе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По словам главы Белого дома, одной из его целей на Украине было не дать «оккупировать независимую страну, которая граничит с союзниками по НАТО и находится на границе с Россией».

«Вам известно о крупном конфликте в Европе, в который мы были бы втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы», - подчеркнул Байден.

Он также отметил, что Украина в этом вопросе «имеет решающее значение».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усилено санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.