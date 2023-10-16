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Hurriyet: в Анкаре могут пересмотреть позицию по членству Швеции в НАТО

Турция может пересмотреть позицию в вопросе ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО после инцидента со сбитым американскими военными в начале октября в Сирии турецким беспилотником. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet ("Хюрриет").

В Турции могут пересмотреть позицию по членству Швеции в НАТО
© РИА Новости

Издание отмечает, что турецкий президент Тайип Эрдоган в последние дни довольно резко критикует США за это происшествие.

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В итоге это может негативно отразиться на процедуре рассмотрения в турецком парламенте заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

"Ранее все говорило в пользу того, что парламент в октябре одобрит заявку Швеции, однако Эрдоган мог принять новое решение после того, как США сбили наш беспилотник [в Сирии]", - пишет обозреватель газеты Абдулкадир Сельви.