Байден сравнил злодеяния ХАМАС с Холокостом

«Израиль преследует людей, которые сотворили варварство, сравнимое по последствиям с Холокостом», — сказал американский лидер, назвав ХАМАС «кучкой трусов, прячущейся за спинами мирных жителей».

Ранее президент США Джо Байден высказался о поддержке Украины и Израиля фразой «кто, если не мы». По его словам, к Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.