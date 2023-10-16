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Байден сравнил злодеяния ХАМАС с Холокостом

Злодеяния «Исламского движения сопротивления» ХАМАС сравнимы с Холокостом, заявил президент США Джо Байден. Его цитирует газета Newsweek.

Байден сравнил злодеяния ХАМАС с Холокостом
© globallookpress.com

«Израиль преследует людей, которые сотворили варварство, сравнимое по последствиям с Холокостом», — сказал американский лидер, назвав ХАМАС «кучкой трусов, прячущейся за спинами мирных жителей».

Ранее президент США Джо Байден высказался о поддержке Украины и Израиля фразой «кто, если не мы». По его словам, к Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

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