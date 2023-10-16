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В Миргороде дважды за ночь произошли мощные взрывы

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Мощные взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал украинского издания«Зеркало недели».

Издание подчеркнуло, что о взрыве стало известно из сообщений в местных пабликах. По предварительной информации, они прогремели дважды за ночь.

Байден поддержал уничтожение ХАМАС

Израилю следует полностью уничтожить ХАМАС, однако автономию Палестины не должна постигнуть та же участь. Такое заявление сделал президент США в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

«Да, я так считаю», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым полное уничтожение военной группировки ХАМАС.

При этом лидер США высказался и за создание рядом с Израилем независимой нации.

В Польше выразили готовность сформировать новое правительство

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Премьера спросили, ожидает ли он получить мандат на создание кабинета министров от президента страны Анджея Дуды. Моравецкий ответил, что именно это скорее всего и случится. Он добавил, что поручать формирование кабинета министров победившей партии — политическая традиция Польши.

«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое проведет страну через трудные времена», — заверил он.

Израиль высказался о планах по захвату сектора Газа

Оккупация сектора Газа не является целью Израиля, но страна сделает все возможное для уничтожения боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, пишет URA.RU со ссылкой на CNN.

«У нас нет интереса оккупировать Газу или оставаться в Газе, но поскольку мы боремся за наше выживание и единственный способ <...> — уничтожить ХАМАС, нам придется сделать все необходимое», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден предостерег Израиль от оккупации прибрежного анклава.

Путин заявил, что РФ после 2014 года сделала все для мирного урегулирования на Украине

Россия начала специальную военную операцию в целях прекратить войну, которая шла с 2014 года. С тех пор российская сторона сделала все, чтобы урегулировать конфликт за столом переговоров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, передает ТАСС.

«Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить», — сказал он.

Лидер РФ подчеркнул, что Москва не возражает против мирного завершения конфликта на Украине, однако Киев «выбросил» договоренности, достигнутые в Стамбуле, и более не желает вести переговоры.