Орбан оценил ответ Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

"Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Для нас, венгров, и для всей Европы самым важным было бы положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству с нами. Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим" - заявил Орбан в видеообращении на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).