Израиль высказался о планах по захвату сектора Газа

Правительство Израиля не интересует оккупация сектора Газа, оно лишь делает все возможное для полного уничтожения палестинского военного движения ХАМАС. Такое заявление сделал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, пишет URA.RU со ссылкой на CNN.

Он указал, что у Израиля нет намерений оккупировать сектор Газа или даже оставаться там.

«Мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент, — уничтожить ХАМАС», — сказал Эрдан, добавив, что для ликвидации движения ХАМАС военные Израиля сделают все возможное.

Комментарии посла Израиля последовали после заявлений президента Джо Байдена, который предостерег страну от оккупации чужих земель.