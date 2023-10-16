Израиль высказался о планах по захвату сектора Газа
Правительство Израиля не интересует оккупация сектора Газа, оно лишь делает все возможное для полного уничтожения палестинского военного движения ХАМАС. Такое заявление сделал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, пишет URA.RU со ссылкой на CNN.
Он указал, что у Израиля нет намерений оккупировать сектор Газа или даже оставаться там.
«Мы боремся за наше выживание и единственный способ, как определил сам президент, — уничтожить ХАМАС», — сказал Эрдан, добавив, что для ликвидации движения ХАМАС военные Израиля сделают все возможное.
Комментарии посла Израиля последовали после заявлений президента Джо Байдена, который предостерег страну от оккупации чужих земель.
Ранее Израиль отложил наземную операцию на севере сектора Газа из-за облачных условий, так как дождь мог затруднить работу операторам беспилотных летательных аппаратов, пишет The New York Times.