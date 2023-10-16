В Колумбии назвали способ остановить конфликт на Ближнем Востоке

"Конечно, оккупация Газы будет ошибкой, но правительство США имеет возможность остановить резню. Если это произойдет, все будут оказывать давление на ХАМАС, чтобы израильские заложники были освобождены. Также все будут настаивать на мирном соглашении, которое позволит существовать двум свободным государствам: Израилю и Палестине", - написал глава государства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).