Байден назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден считает возможной нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, однако для реализации этого сценария потребуется время. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании CBS, передает газета «Известия».

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Он считает, Саудовская Аравия, ОАЭ и прочие арабские страны осознают, что их стабильность и безопасность станут крепче, если отношения с Израилем нормализуются.

Кроме того, американский лидер не подтвердил догадки журналистов о том, что попытки наладить отношения между двумя странами мертвы. Он верит, что сделка между Израилем и Саудовской Аравией в конце концов будет заключена, однако для этого потребуется какое-то время.

«Направление, движение к нормализации, имеет смысл как для арабских стран, так и для Израиля», — подчеркнул Байден.

Ранее он заявил, что Израилю следует полностью уничтожить ХАМАС, однако эта мера не должна распространиться и на автономию Палестины. Байден также считает необходимым создание рядом с Израилем независимой нации до пяти миллионов палестинцев.