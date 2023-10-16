Байден признал возрастание угрозы терактов на территории США

Президент США Джо Байден заявил, что в связи с обострением израильско-палестинского конфликта в Америке возросла угроза террористических актов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Байден, отвечая на вопрос о возможных террористических угрозах на территории США, признал, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке вероятность осуществления терактов в Америке выросла. Президент США сказал, что для обсуждения этой угрозы он провел встречу с представителями спецслужб и правоохранительных органов США. Он подчеркнул, что американские власти прилагают все усилия для того, чтобы избежать террористических актов на территории страны.