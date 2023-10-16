Байден высказался за уничтожение ХАМАС
Израилю следует полностью уничтожить ХАМАС, однако автономию Палестины не должна постигнуть та же участь. Такое заявление сделал президент США в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.
«Да, я так считаю», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым полное уничтожение военной группировки ХАМАС.
«Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства», — добавил он.
По словам Байдена, США уже несколько десятилетий придерживаются пути «решения на основе двух государств». Он считает необходимым создание рядом с Израилем независимой нации до пяти миллионов палестинцев, проживающих на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Ранее президент Джо Байден произнес еще ряд важных заявлений. Например, он указал, что не считает необходимым участие войск Соединенных Штатов в конфликте на Ближнем Востоке.
«Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
Байден также указал, что явных доказательств причастности Ирана к недавним атакам ХАМАС на Израиль нет, поэтому с него нельзя потребовать ответа.
«Если быть с вами предельно откровенным, явных доказательств этому нет», — заявил лидер США.