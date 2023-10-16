КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею

КНДР считает, что рост военных расходов Японии, намерение принять на вооружение наступательные средства и участие в учениях с США и Южной Кореей говорят о подготовке Токио к вторжению в Корею и "ведению агрессивной войны". Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн, - все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны", - говорится в материале.

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"Продолжением этого являются крупномасштабные военные учения на островах и в море, направленные на неустанную отработку наступательной способности", - добавил автор материала ЦТАК.

Япония, которую в КНДР называют "заклятым врагом", активно "присоединяется к гегемонистской стратегии США" и "вмешивается во внутренние дела других стран", а также вызывает "трения с окружающими странами под предлогом территориальных споров и обеспечения морской безопасности", пишет ЦТАК. Договоренность Японии с США и Южной Кореей о проведении ежегодных военных учений агентство называет "законным предлогом для отработки повторного вторжения Сил самообороны на Корейский полуостров и их переброски на корейский фронт", что в случае войны станет для Японии "входным билетом" на Корейский полуостров.

"Вооруженные силы нашей Республики, несущие важнейшую миссию защищать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, зорко следят за каждым действием заклятого врага - Японии, которая, забыв об истории поражения в войне, из поколения в поколение пытается захватить территорию Кореи и опять развязать войну на этой земле", - заключается в комментарии госагентства КНДР.