Польша терпит поражение на политическом и экономическом фронтах из-за конфликта России и Украины. Такое заявление сделал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska, передает РИА Новости.

В качестве примера он указал, что Польша будет «показательно наказана» за ввод эмбарго на зерно из Украины, так как в ЕС посчитали это «нарушением международного права».

Модзелевский отметил, что попытки Польши учесть интересы собственных граждан постоянно оказываются недостижимыми на фоне законов Европейского союза или международного права. Профессор считает сложившиеся таким образом обстоятельства «полным бредом».

Он предполагает, что Украина выступает инструментом ФРГ, с помощью которого Берлин пытается взять Польшу под свой контроль.