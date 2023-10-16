В Польше рассказали про подставу от Украины
Польша терпит поражение на политическом и экономическом фронтах из-за конфликта России и Украины. Такое заявление сделал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska, передает РИА Новости.
В качестве примера он указал, что Польша будет «показательно наказана» за ввод эмбарго на зерно из Украины, так как в ЕС посчитали это «нарушением международного права».
Модзелевский отметил, что попытки Польши учесть интересы собственных граждан постоянно оказываются недостижимыми на фоне законов Европейского союза или международного права. Профессор считает сложившиеся таким образом обстоятельства «полным бредом».
Он предполагает, что Украина выступает инструментом ФРГ, с помощью которого Берлин пытается взять Польшу под свой контроль.
Агентство напоминает, что отношения между Варшавой и Киевом значительно ухудшились из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины в несколько стран ЕС, но при условии, что Киев введет меры по контролю за экспортом. Затем Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета, а Киев в ответ обратился в ВТО с жалобой.