США показали свое истинное отношение к Украине

Соединенные Штаты показали свое настоящее отношение к Украине через ситуацию с Израилем, когда применили совсем другой подход к предоставлению военной помощи. К такому выводу пришел обозреватель ABC News Джон Лайонс, передает РИА Новости.

Он указал, что Вашингтон предложил срочный, новый пакет помощи Израилю, хотя тот в нем, вероятно, даже не нуждается. В это же время конгресс продолжает отказываться от финансирования Киева, пояснил Лайонс.

Журналист указал, что «реальная и решительная» поддержка Израиля после обострения конфликта с Палестиной разительно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны Запада.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Тель-Авив заявил, что обговорил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Он заверил, что Вашингтон намерен работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.