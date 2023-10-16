США показали свое истинное отношение к Украине
Соединенные Штаты показали свое настоящее отношение к Украине через ситуацию с Израилем, когда применили совсем другой подход к предоставлению военной помощи. К такому выводу пришел обозреватель ABC News Джон Лайонс, передает РИА Новости.
Он указал, что Вашингтон предложил срочный, новый пакет помощи Израилю, хотя тот в нем, вероятно, даже не нуждается. В это же время конгресс продолжает отказываться от финансирования Киева, пояснил Лайонс.
Журналист указал, что «реальная и решительная» поддержка Израиля после обострения конфликта с Палестиной разительно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны Запада.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Тель-Авив заявил, что обговорил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Он заверил, что Вашингтон намерен работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.
До этого экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что власти Израиля не собираются жалеть президента Украины Владимира Зеленского и «заберут» у него западное вооружение. Шаффер подчеркнул, что израильская сторона не будет сомневаться, особенно после недавнего скандала в парламенте Канады.