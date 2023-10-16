В Израиле сообщили об уничтожении еще одного командира ХАМАС

Армия Израиля в течение одного дня нанесла удары примерно по 250 военным целям в секторе Газа. В ходе обстрела удалось ликвидировать одного из командиров палестинской военной группировки ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Как говорится в сообщении, согласно разведывательным данным Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазз Ид.

Кроме того, в ходе бомбардировок удары пришлись и по нескольким военным наблюдательным постам, по десяткам военных штабов и по ракетным пусковым установкам. Израильская сторона уточнила, что все это использовалось организациями ХАМАС и «Исламский джихад».

Ранее военные Израиля разрушили дом отца командира боевого крыла исламского движения ХАМАС Мухаммеда Дейфа в секторе Газа. В результате удара погиб брат Дейфа, а члены его семьи оказались погребены под обломками дома. Сведения о том, был ли сам лидер ХАМАС в этот момент в доме, не приводятся.