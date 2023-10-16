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В Польше выразили готовность сформировать новое правительство

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

В Польше выразили готовность сформировать новое правительство
© РИА Новости

Моравецкому задали вопрос, ожидает ли он получить от президента Анджея Дуды мандат на создание кабинета министров. Премьер подчеркнул, что «вероятнее всего так и будет». По его словам, поручать формирование кабмина победившей партии является политической традицией в Польше.

«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое проведет страну через трудные времена», — заверил Моравецкий.

Политик признал, что во время правления его партии Польша столкнулась с проблемами. Среди них он указал пандемию COVID-19, конфликт на Украине и энергетический кризис. При этом Моравецкий подчеркнул, что партия одержала третью победу подряд на выборах.

Ранее данные экзитпола показали, что правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским набирает на выборах парламента 36,8 процента. Голосование проходило в воскресенье, 15 октября.

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