В Польше выразили готовность сформировать новое правительство

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

Моравецкому задали вопрос, ожидает ли он получить от президента Анджея Дуды мандат на создание кабинета министров. Премьер подчеркнул, что «вероятнее всего так и будет». По его словам, поручать формирование кабмина победившей партии является политической традицией в Польше.

«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое проведет страну через трудные времена», — заверил Моравецкий.

Политик признал, что во время правления его партии Польша столкнулась с проблемами. Среди них он указал пандемию COVID-19, конфликт на Украине и энергетический кризис. При этом Моравецкий подчеркнул, что партия одержала третью победу подряд на выборах.