Times of Israel: по Израилю выпустили мощный залп из сектора Газа
Большое число ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля, работает система ПРО «Железный купол». Об этом сообщила газета The Times of Israel.
«Из сектора Газа по центральному и южному Израилю был выпущен мощный залп ракет», — говорится в заявлении.
Отмечается, что слышны громкие взрывы, система ПВО перехватывает большинство ракет.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане.