В Сенате США предложили разрешить военные действия против Ирана

«Если „Хезболла“, являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат США, которая позволит нам вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса», — заявил Грэм в эфире телеканала NBC.