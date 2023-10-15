В Сирии заявили о скором возобновлении работы аэропорта Алеппо

Международный аэропорт в экономической столице Сирии городе Алеппо (360 км от Дамаска) возобновит работу в понедельник, 16 октября. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта арабской республики, которое распространило агентство SANA.

"Воздушное сообщение через аэропорт Алеппо, где была повреждена взлетно-посадочная полоса в результате повторной израильской ракетной атаки, возобновится с 08:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - указывается в уведомлении.

В нем отмечается, что ремонтные бригады Управления гражданской авиации оперативно устранили последствия израильского нападения.

Воздушные гавани Алеппо и Дамаска были выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос, все рейсы были временно перенесены в Латакию. В субботу, 14 октября, аэропорт Алеппо возобновил свою работу, однако в ночь на 15 октября израильские ВВС вновь нанесли по нему удар.