В Польше по итогам выборов лидирует партия Качиньского

Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.

Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Качиньскому теперь придется искать партнера для формирования правящей коалиции.

Пять политических объединений проходят в парламент Польши по итогам выборов - экзитпол.