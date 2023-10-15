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В Польше по итогам выборов лидирует партия Качиньского с 36,8% голосов

Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.

В Польше по итогам выборов лидирует партия Качиньского
© globallookpress.com

Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Качиньскому теперь придется искать партнера для формирования правящей коалиции.

Пять политических объединений проходят в парламент Польши по итогам выборов - экзитпол.

Итоги парламентских выборов в Польше позволяют оппозиции объединить голоса и претендовать на право сформировать правительство - экзитпол.