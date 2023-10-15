Флаг Палестины водрузили на памятник Карла I в Лондоне

Участники антиизраильской акции в Лондоне водрузили флаг Палестины на конную статую короля Карла I, созданную в 1638 году, публикует видео с места события Telegram-канал «Пул № 3». На кадрах также можно заметить, что протестующие обмотали бронзовую голову монарха арафаткой.

Знаковая статуя находится в самом сердце столицы Великобритании — на Трафальгарской площади. На опубликованных записях показано, как вокруг монумента столпились тысячи демонстрантов, а один из них забрался на памятник и стал устанавливать палестинский флаг под одобрительные крики толпы.